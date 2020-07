Aufgrund des jüngsten Anstiegs bei Covid-19-Erkrankungen eröffnet das Rote Kreuz in Abstimmung mit den Behörden einen neuen Drive-In. Er befindet sich in der Krankenhausstraße 11 in Kirchdorf. Hier werden nur Personen getestet, bei denen der Verdacht besteht, an Covid erkrankt zu sein. Sie müssen den Auftrag zum Test von der Gesundheitsbehörde haben.