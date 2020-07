Der Unfall ereignete sich laut der Feuerwehr Fresing-Kitzeck in einer Kurve: Der Wagen stürzte über einen steilen Graben etwa 20 Meter tief ab und blieb am Gegenhang auf dem Dach liegen. Die Stelle ist nicht einsehbar! Die Lenkerin konnte verletzt das am Dach liegende Wrack verlassen und zur Straße hinaufklettern. Ein Mountainbiker, der den Absturz bemerkt hatte, kam zur Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang.