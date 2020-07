„Ihr Gerät wurde gehackt. Lesen Sie dringend diese Anweisungen!“ Diese gefährlich klingenden Worte stehen bereits in der Betreffzeile der Nachricht. In teils gebrochenem Deutsch wird erklärt, dass der eigene Computer bereits mehrere Wochen ausspioniert worden ist und heikle Daten gesammelt wurden. Ebenso seien alle Kontakte den Betrügern bekannt. Als krönenden Abschluss droht der Absender, anzügliche Fotos, die angeblich über Webcams gemacht wurden, zu veröffentlichen. Einzige Möglichkeit, dies zu verhindern, sei die Zahlung von 1000 Dollar in Form der Kryptowährung Bitcoin.