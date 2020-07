Innerhalb von zwei Tagen wurden insgesamt drei Fahrkartenboxen auf Bahnhöfen in Eisenstadt, Schützen am Gebirge und Donnerskirchen aufgebrochen. Die Täter schlugen immer mitten in der Nacht zu, wenn die Bahnsteige verlassen waren. Wahrscheinlich mit einem Geißfuß zwängten sie die Geräte auf und schnappten sich das in den Boxen befindliche Bargeld. Wie viel gestohlen wurde, steht noch nicht fest.