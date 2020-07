Die Praxis in dem Ort im Kanton Wallis auf etwa 2000 Metern Seehöhe ist verwaist, seit der letzte Arzt im April in Pension ging. Das Dorf nahe dem Aletschgletscher ist autofrei und über eine Luftseilbahn zu erreichen. Im Winter kommen viele Skifahrer, im Sommer unzählige Wandergäste. Die Einwohner teilen das Video nun in sozialen Medien und hoffen so, den perfekten Kandidaten zu finden.