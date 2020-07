Sommertag winkt am Freitag im Osten

Wie bereits berichtet, präsentieren sich die kommenden Tage in puncto Wetter weiterhin durchwachsen. Von Hitzewelle keine Spur - ganz im Gegenteil. Hälfte zwei des Sommers 2020 startet sogar mit leicht unterdurchschnittlichen Temperaturen. Am ehesten geht sich am Freitag noch im Osten ein Sommertag von 25 Grad aus, im übrigen Land muss man eher mit Höchstwerten von maximal 23 Grad rechnen. Ein Sommertag winkt dann wohl am Sonntag im Westen und Süden des Landes.