Die 33-jährige Schauspielerin hatte in der vergangenen Woche auf dem Lake Piru in Kalifornien ein Boot gemietet und war mit ihrem vierjährigen Sohn hinaus zum Schwimmen gefahren. Als sie Stunden später nicht zurückkehrte, suchte der Bootsvermieter nach ihnen. Er entdeckte aber nur den Vierjährigen schlafend an Bord. Von Rivera fehlte jede Spur. Nach Aussagen des Kindes habe sie ihm noch ins Boot geholfen und sei dann unter der Wasseroberfläche verschwunden.