60 Jahre lang waren Peter und Ingrid Mischkulnig die erste Anlaufstelle für viele Veldener und in weiterer Folge vor allem für GTI-Fans. Nun verabschiedeten sich die Mischkulnigs in den wohl verdienten Ruhestand. Die Tankstelle wurde bereits verpachtet. Die letzten Lenker, die ihr Auto in der Ära Mischkulnig getankt haben, sind die Rosegger Günter Torker und Gerhard Krausnig mit ihrem Go-Mobil. Beide füllten den „Mischke- Sprit“ sogar in Reservekanister.