Nach dem „Back-up-Plan“ der Grünen und dem Corona-Plan der NEOS hat am Mittwoch auch die SPÖ ihre Pläne für den Start des neuen Schuljahres im Herbst vorgestellt: Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid verlangt bundesweite Regeln für Schulen zum Umgang mit Covid-Verdachts- oder Infektionsfällen. „Die Direktoren, Lehrer und Eltern müssen wissen, was sie im Herbst tun sollen, wenn in den Klassen Erkältungssymptome gehäuft auftreten“, so Hammerschmid. Dafür brauche es definierte Regeln und Prozesse.