EU-Abgeordnete sehen Entscheidung kritisch

Österreichische EU-Politiker stehen der heutigen Entscheidung kritisch gegenüber: „Das EuGH-Urteil verdeutlicht, wie dringend eine grundlegende Reform des Steuerrechts ist - für uns Grüne ist klar: Die massive Steuervermeidung von internationalen Großunternehmen verursacht enorme Löcher in den Staatshaushalten“, betonte die Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament, Monika Vana, in einer ersten Stellungnahme. „Wir brauchen eine europäische Lösung in Form von Mindeststeuersätzen für Unternehmen und eine Steuergesetzgebung, die auf die Praktiken der Digitalwirtschaft abgestimmt ist“, so Vana.