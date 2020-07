Lewandowskis Mega-Zahlen

Wenn man auf die Zahlen von Lewandowski blickt, ist der erste Platz bei den Buchmachern aber kein Wunder: In 43 Pflichtspielen für den FC Bayern München erzielte er sagenhafte 51 Tore. Dazu kommen sechs Assists. Mit 34 Treffern in der deutschen Bundesliga holte er zum dritten Mal in Folge die Torjägerkrone und stellte mit dieser Ausbeute auch eine persönliche Bestmarke auf.