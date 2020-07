In seinem Eingangsstatement ging Pilnacek darauf ein, dass er an der Schaffung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) maßgeblich beteiligt gewesen sei. Auch zählte er viele Gesetze auf, in deren Erstellung er ab 2010 als Strafrechtssektionschef involviert war. „Ich war nie in einem politischen Kabinett und gehöre keinem Netzwerk an“, sagte Pilnacek. Das gelte auch für Parteien und sonstige Organisationen wie etwa Rotarier, Freimaurer oder den Österreichischen Cartellverband. „Der jeweiligen Ressortleitung war und bin ich in Loyalität verbunden.“