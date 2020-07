Normalerweise locken Liebesschwindler ihren Opfern in sozialen Netzwerken mit süßen Worten ihr Geld heraus. Wie nun bekannt wurde, lockt manch einer seine Opfer aber auch in ganz reale Fallen: Eine 46-jährige US-Amerikanerin, die ihre vermeintlich große Liebe in Nigeria besuchen wollte, wurde dort mehr als ein Jahr lang gegen ihren Willen in einem Hotelzimmer festgehalten und verlor Zehntausende Dollar.