Die musikalische Bandbreite, die das Festival unter seiner Leitung stets ausgezeichnet hat, wird schon am Eröffnungsabend deutlich. In der legendären Ranch, also dem Ort des Festivalursprungs 1978, geht es am 20. August mit der international besetzten Schwing Jazz Band los, gefolgt von der bereits 2019 frenetisch bejubelten Formation Neon & The Deons, die nicht nur mit ihrer Mischung aus Funk, Jazz und Rock zu begeistern wusste, sondern auch schrägen Kostümen und viel Publikumsanimation.