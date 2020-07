Dieser absoluten Traum-Saison setzt man nun endgültig die Krone auf: Mit der erstmaligen, geschichtsträchtigen Teilnahme eines Kärntner Handballklubs am Europacup! Denn Platz vier berechtigt zur Teilnahme an der Qualifikation für den EHF-Cup. „Ob wir in der ersten oder zweiten Quali-Runde starten, wird noch ermittelt. Die Auslosung findet jedenfalls Ende Juli statt“, strahlt Klubchef Walter Perkounig jun., der gestern pünktlich zum Nennschluss meldete.