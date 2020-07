Während beim „Kirchen-Cluster“ in Wiener Neustadt inzwischen bereits fünf Folgeinfektionen bekannt wurden, ist es in einem Fleischereibetrieb bei Eggenburg an der Grenze zwischen Wald- und Weinviertel ebenso zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Am Mittwochnachmittag war die Zahl der Infizierten auf 34 angestiegen. Alle 244 Kontaktpersonen werden jetzt getestet und in Quarantäne geschickt.