Denn Crescenti besitzt auch einen österreichischen Pass. Zudem wurde er in Vorarlberg, genauer gesagt in Dornbirn, geboren. Wie steht er zu einem Verbandswechsel? „Mit diesem Thema beschäftige ich mich momentan überhaupt nicht. Ich fühle mich sehr wohl in der Schweizer Nati“, so der Salzburg-Neuzugang gegenüber dem „Blick“.