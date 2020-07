Ernster als ursprünglich gedacht

Die Freunde wechselten sich für den Dreh des Videos ab und kletterten nacheinander in die Babyschaukel, als schließlich Layani an der Reihe war, blieb sie stecken. Aus Angst nicht mehr herauszukommen, rief die Teenagerin ihre Mutter zur Hilfe. Die 40-Jährige versuchte ihre Tochter mit Schmiermittel und Seife aus der Situation zu befreien - vergebens. „Nach dem Anruf musste ich lachen, aber als ich ankam und Layani sah, war mir klar, dass es ernster ist als ich ursprünglich gedacht hatte. Es war eine wirklich bizarre Situation“, so die vierfache Mutter.