Dass die ehemalige „Let‘s Dance“-Teilnehmerin so gut in Form ist, ist aber auch kein Wunder. In den vergangenen Monaten hat die Beauty ihre Muskeln immerhin mit schweißtreibenden Work-outs gestählt, teilte Videos von ihren Trainingseinheiten auch gerne mit ihren Fans auf Instagram. Dank Fußballprofi Julian entdeckte sie zudem das Joggen für sich. Und selbst im Urlaub darf das Sportprogramm nicht fehlen. Dafür darf dann am Abend aber auch mal richtig gesündigt werden ...