McIlvane: „Wollen jünger und schneller werden“

Ein Team, das mit verändertem Gesicht am 5. August ins gemeinsame Training starten wird. „Wir wollen jünger und schneller werden, den Talenten aus der Akademie mehr Möglichkeiten geben, sich zu entwickeln.“ Dafür muss auch eine langjährige Arbeitsbiene wie Schiechl Platz machen. „Wir wissen, was wir an ihm hatten. Es ist keine Entscheidung gegen ihn, sondern für den jungen Weg“, erklärt McIlvane. Der trotz plötzlichem Kolarik-Karriereende nur von zwei Legionären spricht, die bis zum Trainingsauftakt verpflichtet werden sollen.