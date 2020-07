„Größten Zugewinn aller antretenden Parteien“ erhofft

Das erklärte Ziel des Spitzenkandidaten für die Wien-Wahl ist es, den „größten Zugewinn aller antretenden Parteien zu haben“, wie er am Mittwoch erklärte. Man starte bei einem sehr niedrigen Niveau von neun Prozent und strebe deutlich mehr an. „Umfragen gehen derzeit von 17 bis 18 Prozent aus, das wäre historisch“, so Blümel. Allerdings ergänzte er auch gleich, dass er Umfragen erst glaube, wenn sie in Stimmen umgemünzt seien.