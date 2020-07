Flick kämpft weiter um Alaba

Neben seinen Wechsel-Optionen bleibt natürlich auch die Option, bei den Bayern zu bleiben. Der Vertrag des 28-Jährigen läuft jedenfalls 2021 aus. In München gilt er als unumstrittener Stammspieler in der Innenverteidigung. Bayern-Trainer Hansi Flick hatte sich zuletzt aber zuversichtlich gezeigt, dass Alaba langfristig bleibt. Der Coach kündigte an, sich „mit allem, was ich habe“ für einen Verbleib des Wieners einzusetzen.