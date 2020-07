Partnersuche war nie einfach

Viele fragen sich, warum sie ausgerechnet im TV die große Liebe finden will. Schumacher sagte dazu im Interview mit der „Bild“: „Egal, ob ich das möchte oder nicht, ich stehe in der Öffentlichkeit. Ich hatte nicht immer das beste Händchen bei Männern. Aber die Zuschauer sehen hoffentlich mehr als ich. Ich bin einfach, wie ich bin, und habe auch nichts zu verstecken. Von daher habe ich auch kein Problem damit, Mr. Right in einem Reality-Format zu suchen.“