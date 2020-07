Erste Testergebnisse sollen am Mittwoch vorliegen

Die Testergebnisse von vier Personen fielen am Dienstag dann positiv aus, woraufhin alle 270 Kontaktpersonen sofort in Quarantäne geschickt und selbst auch getestet wurden. Durch die schnelle und effiziente Isolation aller Mitglieder der Pfingstkirche könnte die Bildung eines Clusters frühzeitig verhindert worden sein – gebannt ist diese Gefahr allerdings nicht. „Natürlich können wir ob der Vielzahl an Kontaktpersonen einzelne Folgefälle nicht ausschließen. Wir haben die Lage aber im Griff und werden sowohl bei den Tests als auch bei der Einhaltung der Quarantäne genau hinschauen“, heißt es aus dem Landessanitätsstab. Und dabei richtet sich der Blick gleich in mehrere Bezirke.