Der Personenzug war in den stehenden Postzug gerast, daraufhin mussten insgesamt 35 Menschen in Krankenhäuser der Region gebracht werden. Die meisten von ihnen hatten Prellungen oder Brüche erlitten. Die Bergungsarbeiten waren nach rund drei Stunden abgeschlossen. Bei dem Toten soll es sich nach Medienberichten um einen der beiden Lokführer handeln, der in seiner Kabine eingeklemmt wurde.