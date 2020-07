Dominic Thiem gewann zwar die Partie gegen Jannik Sinner - der Ballwechsel des Spiels ging aber an den jungen Südtiroler. Obwohl dieser, am Netz stehend, ausrutschte und hinfiel, machte er den Punktgewinn nach einer höchst spektakulären Rallye. Genießen und staunen Sie selbst (hier im Video oben). Heute geht‘s für Thiem im Finale gegen Matteo Berrettini. Mit krone.at sind Sie via ab 12 Uhr Ticker live dabei!