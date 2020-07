Respekt ja, Angst nein

Heute (21.45 Uhr) wartet ein Kracher: daheim gegen Juventus! Also gegen Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala & Co. „Ich freu mich sehr auf diese Partie. Wir haben Respekt, aber keine Angst.“ Aufgrund der Erfolgsserie darf Sassuolo aktuell sogar von der Qualifikation für die Europa League träumen. „Deshalb spielen wir auch gegen Juve voll auf Sieg. Wir wollen in den Europacup, und dafür brauchen wir drei Punkte.“ Das Restprogramm bringt für Müldür auch noch Duelle mit dem AC Milan und Napoli. Es geht also Schlag auf Schlag.