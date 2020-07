Hast du in der Corona-Zeit öfter an die abgebrochene Saison gedacht. An die 54 Punkte, die dir auf die große Kugel gefehlt haben?

Am Anfang war’s nicht einfach zu verstehen. Acht Rennen fehlten noch, fünf technische, drei Speed-Rennenhart. Dann aber kam ich zur Überzeugung, das ich nichts falsch gemacht habe: Sechs Rennen gewonnen, neunmal auf dem Podium - alles getan.