Eine bittere Lektion lernte der Wiener Wolfgang H. vor seiner Abreise nach Griechenland: Wie von den Behörden seit 1. Juli verlangt, füllte er das Anmeldungsformular für seinen Aufenthalt auf Rhodos aus und wartete auf den QR-Code, den Einreisende in Griechenland vorweisen müssen. Sein Wizz-Air-Flug sollte am 12. Juli um 6 Uhr früh gehen. Als der Code am Abend zuvor um 22.45 Uhr noch immer nicht eingetrudelt war, stornierte H. seinen Urlaub - sprich alle Flüge sowie das Hotel.