Lange 15 Saisonen nach dem Red Bull-Einstieg geigte Österreichs Serienmeister im vergangenen Herbst erstmals in der Königsklasse mit. Davor war man – traurig, aber wahr – elfmal in Serie in der Qualifikation gescheitert. Durch diese, konkret das Play-off am 22./23. bzw. 29./30. September, muss der Double-Sieger auch heuer wieder. Die „Krone“ wagte einen Blick auf die Hürden, die sich auftürmen könnten.