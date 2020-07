Bei der Wiener ÖVP haben am Dienstag die Gremien getagt, um die Liste für die bevorstehende Wien-Wahl am 11. Oktober zu beschließen. Damit ist es offiziell: Landesparteiobmann und Finanzminister Gernot Blümel wird als Spitzenkandidat antreten, wie die Partei mitteilte. Auch die weiteren Kandidaten auf der Liste sind nun fixiert. Diese werden aber erst am Mittwoch offiziell präsentiert.