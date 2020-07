Heimkehrer aus Corona-Hotspots wie dem Westbalkan müssen in zweiwöchige Quarantäne oder einen negativen Covid-19-Test vorweisen. Die „Krone“ fragte nach, wie viele solcher Grenzgänger täglich an Bezirksbehörden in Oberösterreich gemeldet werden: Es sind bis zu 50, die sich dann selbst überwachen. Zur Erinnerung: 48 Heimkehrer hatten, wie berichtet, in den vergangenen zwei Wochen Corona nach Oberösterreich „im Gepäck mitgebracht“ und teils Cluster mit mehr als zehn Ansteckungen erzeugt. Dem soll mit der selbstüberwachten Heimquarantäne vorgebeugt werden.