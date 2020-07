Am Samstag wird angepackt

Seitinger präsentierte am Dienstag gemeinsam mit Landwirtschatskammer-Präsident Franz Titschenbacher, Anton Hafellner (Steirischer Almwirtschaftsverein), und Andreas Affenberger (Agrargemeinschaft Gmoa-Alm) den „Tag der Almen“ am 18. Juli. Die gesamte Bevölkerung ist eingeladen, mitzumachen, wenn Almen befreit werden.