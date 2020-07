Der SK Austria Klagenfurt bleibt in der 2. Liga voll auf Aufstiegskurs! Am Dienstag gewannen die Kärntner die am Freitag wegen Regens zur Pause abgebrochene Partie der 27. Runde in Horn in einer Neuauflage mit 3:1 (2:0) und bauten so drei Spieltage vor Schluss den Vorsprung auf die SV Ried auf drei Punkte aus.