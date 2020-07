Zwischen Vorwürfen à la es könne doch nicht so schwierig sein, die Ferien in Österreich zu verbringen, und der Verteidigung des Privatlebens - auch von Politikern - scheiden sich die Geister. Dabei, so Schwertner, gehe es doch nicht darum, wo man Urlaub macht, sondern wie. Auch in Sardinien, wo er gerade verweilt, könne man Menschenansammlungen vermeiden, Handhygiene und Abstand einhalten.