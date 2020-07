Eine 49-jährige E-Bikerin ist Dienstag in ihrer Wohngemeinde Irschen schwer verletzt worden. Die Frau war laut Polizei zu Mittag in Richtung Bauhof unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache zu Sturz kam. Sie wurde mit schweren Verletzungen im Kopf- und Brustbereich mit dem Rettungshubschrauber C7 in das Krankenhaus Lienz geflogen.