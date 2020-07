Der „Viktator“ - wie ihn seine Kritiker nennen - lässt wieder die Muskeln spielen. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban ließ sich am Dienstag von seiner Parlamentsmehrheit in Budapest beauftragen, die Gespräche über Corona-Hilfen beim EU-Gipfel am Freitag abzubrechen, wenn Rechtsstaatlichkeit eine Bedingung für Zahlungen aus dem EU-Budget werden sollte.