Der nun von Ratspräsident Charles Michel neu vorgelegte Vorschlag zu EU-Budget und Wiederaufbaufonds ist für Hahn „ausbalancierter“ als vor vier Monaten. „Nun hoffe ich doch, dass alles so vorbereitet ist, dass es möglich sein wird, in einer Sitzung am Wochenende zu einem Ergebnis zu kommen“, so Hahn in einem Interview mit dem „Standard“.