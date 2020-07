Pünktlich um 8 Uhr Montagfrüh rückte der Gerichtsvollzieher in Begleitung der Hausverwalterin sowie des Schlossers Andreas Eisner - wie berichtet - in der Degengasse an. „Ich hörte ein Rauschen in der Wohnung, dachte der Mann würde duschen“, so Eisner zur „Krone“. Doch die Zeit verstrich, das Rauschen ging munter weiter, und niemand reagierte auf das Klopfen.