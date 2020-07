Zusammenhang mit Feier

Zwei der im Nachhinein positiv getesteten Personen nahmen am Donnerstagnachmittag bzw. -abend an einer Schulabschlussveranstaltung der vierten Klassen der NMS Matrei in Navis, die im direkten Umfeld des Gasthaus Kirchenwirt in Navis stattfand, teil. Die Teilnehmer sind bekannt, die Gesundheitsbehörde unternimmt zur Sicherheit auch einen öffentlichen Aufruf: Personen, die sich am Donnerstagnachmittag bzw. -abend, den 9. Juli 2020, im Gasthaus Kirchenwirt in Navis aufhielten bzw. die Schulabschlussveranstaltung der vierten Klassen der Neuen Mittelschule Matrei in Navis besuchten, sollen auf ihren Gesundheitszustand achten. Beim Auftreten von Symptomen sollen sich mögliche Betroffene umgehend an die Gesundheitshotline 1450 oder telefonisch an den Hausarzt wenden.