Sperre bis zu sechs Monate

Am Dienstag waren bereits Statiker, Geologen und Bauspezialisten vor Ort und sahen sich den Bereich auch aus der Luft an. Gutachten und Simulationen seien schon in Auftrag gegeben. Wie lange das Ganze dauern werde, steht noch in den Sternen: „Zwischen vier Wochen und sechs Monaten“, meint Rieder. „Wir sind aber optimistisch und streben eine Wiedereröffnung heuer an.“ Chef Fritz Oedl kündigte bereits an: „Wir werden alle Vorgaben eins zu eins erfüllen.“