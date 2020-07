Zu Beginn der Krise gab es in Frankreich zu wenig Masken, zu wenig Schutzausrüstung und nur rund 5000 Intensivbetten. Also formulierten die Macron-Gegner: „Wir werden in die Schlacht geschickt, aber wir haben keine Helme und keine Waffen.“ Ebenfalls heftig angekreidet wird der französischen Regierung die Abhaltung von Kommunalwahlen im März.