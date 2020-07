Von Salzburg aus benötigte der Tross der Regierungschefin ungefähr 45 Minuten – vom Flughafen in München wären es 30 Minuten mehr gewesen. Da Merkel am Abend noch den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez in Berlin empfing, war die Zeitersparnis für sie vermutlich willkommen, die Ankunft in Salzburg dennoch überraschend. Es ist kein Geheimnis, dass der Franz-Josef-Strauß-Airport in München beim möglichen Bau der dritten Landebahn gerne mehr Flüge – auch solche, die sonst in die Mozartstadt fliegen – anlocken würde.