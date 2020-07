1190 Einrichtungen in ganz Tirol

Doch nicht nur die Anzahl der kleinen Besucher, sondern auch die der Einrichtungen selbst steigt. 98 Gemeinden mit über 2000 Einwohnern bieten mindestens einen Kindergarten, in 93 Prozent gibt es Krippen und in etwa die Hälfte hat einen Hort. In den vergangenen fünf Jahren stieg die Anzahl der Betreuungseinrichtungen um rund 100 Einheiten auf insgesamt 1190 .