Ähnliche Inititative für Seen

Eine ähnliche Initiative der Grünen gab es bereits für Seen. Landtagsabgeordnete Johanna Bors blitzte im Landesparlament aber mit der Forderung für eine Ausweitung der Fahrverbotszeiten für Motorboote am Attersee, Traunsee und Wolfgangsee ab. Sie dürfen derzeit nur nicht im Juli und August fahren. Bors regte ein Verbot von Mai bis September an.