Herdenschutz laut LK in Tirol unmöglich

Auch die Tiroler Landwirtschaftskammer (LK) meldete sich am Dienstag in der Causa zu Wort und forderte Ausnahmeregelungen für einen legalen Abschuss. Flächendeckender Herdenschutz sei in Tirol „unmöglich“, sagte LK-Präsident Abg. Josef Hechenberger (ÖVP). „Der Wolf ist nicht mehr in seinem Erhaltungszustand gefährdet, weshalb Entnahmen von Problemwölfen legal möglich sein müssen“, forderte er.