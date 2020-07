Ideal war die Verbindung der Buslinie 905 für rund zwei Dutzend Mädchen und Buben, die damit jeden Tag von Baumgarten nach Mattersburg in die Schule fahren konnte. Doch mit Anfang Juli wurde das geändert: Seither hält der 905er nicht mehr in Baumgarten. Empörte Eltern von betroffenen Schülern gingen auf die Barrikaden und wandten sich an den Verkehrsverbund Ost-Region. Dort betont man, dass das Angebot in seiner Gesamtheit verbessert wurde. „Wir haben die Linie 901 neu geschaffen. Sie fährt jetzt von Baumgarten nach Mattersburg“, erklärte eine Sprecherin gegenüber der „Krone“.