130 Millionen Euro investieren Bund, Land und Gemeinden in naher Zukunft in die Infrastruktur im Bildungswesen. „Unsere Aufgabe ist es, die Rahmenbedingungen für einen modernen Unterricht und zeitgemäße Lernerfolge zu verbessern“, sagt Landesrätin Daniela Winkler. Die Umsetzung baulicher Maßnahmen läuft im Sommer auf Hochtouren. An 13 Standorten von Bundesschulen wie in Neusiedl, Mattersburg und Oberschützen werden Projekte mit knapp 86 Millionen € ausgeführt - Schülerheime in Eisenstadt und Pinkafeld inklusive. Weiters sind die Sporthallen in Oberwart und der Landeshauptstadt ein Schwerpunkt. Die Erneuerungen im Bereich der Pflichtschulen lassen sich bei neun Projekten die Gemeinden fast 7,2 Millionen € kosten. Das Land fördert die Ausgaben mit 1,7 Millionen €. Dazu zählen etwa die Volksschulen in Antau, Wolfau und Unterwart sowie die NMS Oberschützen.