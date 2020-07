Der am 14. Juli 1862 in Wien geborene Gustav Klimt ist nicht nur der wichtigste Vertreter des Wiener Jugendstils, sondern wohl auch der weltweit bekannteste österreichische Maler. Sein Handwerk lernt der Sohn eines Goldgraveurs bereits als 14-Jähriger auf der Wiener Kunstgewerbeschule. Nach der Gründung der Secession kommt Klimts ganzes Genie zum Tragen: In wenigen Jahren schafft er seine weltberühmten Werke wie den Beethovenfries oder den „Kuss“. Trotz der konstanten Kritik im prüden Wien, erfreut sich der Maler vor allem bei weiblichen Auftraggeberinnen des gehobenen Bürgertums großer Beliebtheit