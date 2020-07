Unerklärlich schien der Messerangriff eines Türken (30) auf seinen schlafenden Bruder in Ansfelden am 29. Juni, den der 42-Jährige nur knapp überlebte. Nun lichten sich die Schleier, nachdem das Gericht die Krankenakte des Verdächtigen, der kein Motiv nennen konnte, bekommen hat: Er ist psychisch krank, leidet an Schizophrenie. Daher dürfte er statt ins Gefängnis in eine Anstalt kommen.